С 1 мая в Орле подорожал проезд в общественном транспорте Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с 1 мая подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки увеличилась на 3 рубля.

Подорожание тарифа на поездку в городском транспорте утвердил городской совет. Цена проезда возросла во всех видах транспорта: автобусах, трамваях, троллейбусах. Теперь при оплате картой орловцы и гости города заплатят 20 рублей (ранее 17), при оплате налчиными 23 рубля (ранее 20).

При обсуждении вопроса в городском совете рост тарифов мотивировали общим ростом цен на товары и услуги и возросшими расходами перевозчиков.

Также с 1 мая остановлен выпуск Единой транспортной карты.