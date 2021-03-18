В Орле комитет по экономике одобрил повышение цен на проезд

В Орле в скором времени могут вырасти цены на проезд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле комитет горсовета по экономике одобрил повышение цен на проезд. Депутаты утвердили тариф в 20 рублей по безналу и 23 рубля при наличной оплате.

Прежде чем цена на поездку в общественном транспорте вырастет, инициативу должен будет одобрить городской совет, вопрос вынесут на ближайшую сессию. Пока же ясно, что входящие в профильный комитет депутаты уверены в необходимости увеличения тарифа. Сейчас орловцы платят 17 рублей по карте и 20 рублей при оплате наличными. Это самый низкий тариф в ЦФО, последнее повышение прошло в 2018 году.

- Действующий сегодня тариф существует с января 2018 года. За прошедшее время цена 1 литра дизеля выросла на 21%, газомоторного топлива — на 30%. Также на 30% увеличилась цена автобусов. При этом повышение тарифа может рассматриваться только вместе с вопросом качества перевозок, - сообщает об итогах заседания пресс-служба орловского горсовета.

Окончательное решение депутаты примут на мартовской сессии, 25 числа.