В Орле с 1 мая нельзя будет купить и пополнить Единую транспортную карту Фото: Архив "КП"

С 1 мая 2021 года в Орле начинает действовать ряд изменений, связанных с проездом в общественном транспорте. Прежде всего, увеличится стоимость проездных билетов. С нового месяца она составит 20 рублей при безналичной и 23 рубля при наличной оплате.

Кроме того, старые Единые транспортные карты (ЕТК) на 30 и 50 поездок нельзя будет купить и пополнить. Те, кто купил их до 30 апреля 2021 смогут пользоваться ими до 1 августа, но пополнить счет уже нельзя. Фактически пассажирам дадут возможность просто дотратить ранее оплаченные поездки.

- Тарифы на проезд по льготным проездным билетам для учащихся и пенсионеров сохраняются на прежнем уровне, стоимость одной поездки по ним составляет всего 9 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

До 30 июня в Орле продолжает действовать скидка в размере 4 рублей с одной поездки при оплате разового проезда банковскими картами «Мир».

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