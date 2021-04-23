В Орле троим детям-инвалидам выдали лекарства после вмешательства прокурора

Права детей-инвалидов восстановлены Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области троим детям-инвалидам выдали льготные лекарства после вмешательства прокурора. Право на получение положенных по закону медикаментов семьям с особенными детьми пришлось отстаивать в суде.

На днях один из исков к областному департаменту здравоохранения рассматривал Советский суд города. В процессе участвовал прокурор области Владислав Малкин.

- В суде глава регионального надзорного ведомства отметил, что ребенок в связи с заболеванием имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако в нарушение требований законодательства необходимый ему лекарственный препарат своевременно не предоставлялся. Рецепты на получение льготного лекарства неоднократно находились на отсроченном обеспечении, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Суд стал на сторону истца. Семьям, не получавшим вовремя лекарства на детей, компенсируют моральный вред. Накануне состоялось еще два подобных судебных решения.

В Орловской области продолжается следствие по делу о перебоях с лекарствами для детей-инвалидов. В это же время продолжается и расследование уголовного дела главы депздрава Ивана Залогина.