В Орле по уголовному делу главы депздрава Залогина прошли обыски и допросы

Расследование продолжается Фото: Архив "КП"

В Орле по уголовным делам главы депздрава и его подчиненного, подозреваемых в воспрепятствовании работе бизнеса и превышении полномочий, прошли обыски. Следователи сегодня, 21 апреля, обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Залогину.

Об этом сообщает регуправление Следственного комитета.

- В кратчайшие сроки проведены шесть обысков в жилых помещениях и организациях, в ходе которых изъята необходимая следствию документация, непосредственно связанная с совершенным преступлением, носители цифровой информации, а также денежные средства в размере превышающем 5 миллионов 500 тысяч рублей. По обстоятельствам совершенных преступлений допрошен ряд ключевых свидетелей, - сообщил Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Глава депздрава Иван Залогин и его подчиненный были задержаны накануне, 20 апреля, после прокурорской проверки и оперативных мероприятий ФСБ. До уголовных дел чиновников довел спор с гемодиализным центром о выдаче лицензии. По версии следствия, Залогин намеренно не дал разрешения на деятельность медицинской организации.

Расследование продолжается, редакция "КП-Орел" следит за ходом следствия.