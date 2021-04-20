Несколько орловцев обратились в больницы после укусов клещей

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Жителей Орловской области продолжают атаковать вышедшие из анабиоза клещи. Несколько человек, укушенных этими опасными кровососами, уже обратились в больницы.

По данным на 19 апреля 2021, которые приводит региональный Роспотребнадзор, четверо орловцев обратились к медикам после присасывания клещей. Случаи зафиксированы в Кромском, Глазуновском, Орловском районе и самом городе Орле. К счастью, клещи оказались не заразными: случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

В ближайшее время в Орле обработают от кровососов общественные территории. О том, что делать в случае если к вам или вашему ребенку присосался клещ читайте в инструкции "КП" здесь.