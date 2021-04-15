В Орле городской и детский парки закроют на несколько дней

В Орле обработают от клещей общественные территории Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле общественные территории обработают от клещей. В первую очередь кровососущих потравят в Детском и Городском парках, на это время доступ сюда будет закрыт.

Детский и горпарк закроют для посещений на будущей неделе, с 19 по 22 апреля, правда, при условии что не пойдет дождь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла. На входах установят специальные таблички, а территорию обнесут сигнальной лентой: небезопасно находиться в местах, где распыляют акарицидные препараты.

- Обработка остальных городских территорий начнется в следующий вторник. От клещей планируется защитить 16 общественных пространств во всех районах, - рассказали в пресс-службе мэрии.

От клещей протравят сквер Гуртьева, парк Дворянское гнездо, скверы Тургенева, Орлята, Бунинский, Комсомольцев, Орловских партизан, парк "Орловская крепость", историко-литературный квартал, территорию озера "Светлая жизнь" и пруда "Силикатный", парк "Разградский", бульвар Молодежи, Семинарский парк и парк Ботаника, урочище "Медведевская дача".