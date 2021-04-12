Что делать, если укусил клещ: куда обращаться в Орловской области

Что делать, если укусил клещ? Фото: Архив "КП"

В Орле и области уже активизировались опасные кровососущие - клещи. Эти пакуобразные могут являться переносчиком инфекций. Что делать, если укусил клещ, куда в Орле и области сдать его на исследование, и как обезопасить себя от присасывания?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ

По состоянию на 9 апреля в Орловской области Роспотребнадзор зафиксировал один случай обращения за исследованием после укуса клещом, кровосос оказался не заразным. Одна на протяжении нескольких лет при исследовании пойманных паукообразных выявляются случаи зараженных клещей. В числе болезней, которые переносят клещи в Орловской области иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз, энцефалита не регистрируется. Все эти заболевания очень опасны.

Так что если после прогулки на природе вы заметили на себе или ребенке присосавшегося клеща, обратитесь в больницу. И даже сняли клеща самостоятельно, все равно отнесите его на исследование и обратитесь к врачу: тот решит, нужно ли вам лечение, и если да, то назначит его.

В Орловской области сдать клеща на анализ можно по следующим адресам:

"Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области", город Орел, ул. Карачевская, д.56 «а» телефон 8(4862) 77-09-36 (с 9.00 до 18.00);

филиал Центра в городе Мценске: г. Мценск, ул.20-июля, д. 2г, телефон 8(486) 46 2-08-39;

филиал в Ливнах г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, д. 52, телефон 8(486) 77 7-14-50;

филиал в поселке Кромы: п. Кромы, ул.30 лет Победы, д. 38 телефон - 8(486) 43 2-15-98;

филиал в поселке Верховье п. Верховье: п. Верховье, ул.Чапаева, д. 15, телефон - 8(486) 76 2-34-96.

СПЕРВА ПРОФИЛАКТИКА

Проблему лучше предупреждать, чем после разбираться с последствиями. Чтобы клещ не присосался, нужно соблюдать нехитрые правила профилактики.

- При посещении территорий, где могут обитать клещи, а это лесопарковые зоны, скверы и парки, загородные дачные участки, отдавайте предпочтение светлой одежде, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившегося клеща. Чтобы предотвратить заползание клеща на тело, выходя на природу следует надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Помимо правильной экипировки во время отдыха или работы на природе нужно постоянно осматривать себя, какдые 15-20 минут. Также можно использовать специальные аэрозоли, которые распыляются на одежду: акарицидные средства, репелленты.