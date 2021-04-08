На дорогах Орла до конца мая ограничат проезд по ночам

Транспорту непросто будет двигаться по дорогам Орла в ночное время: идет ремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле до конца мая на нескольких улицах ограничат проезд транспорта по ночам. Автолюбителям придется потерпеть временные неудобства: будет вестись ремонт дорог.

Латать ямы и класть свежий асфальт рабочие будут до 25 мая (именно по эту дату действуют ограничения). Дорожники займутся ремонтом полотна с 20.00 вечера до 6.00 утра.

В пресс-службе городской администрации "КП" сообщили список улиц, попавших в зону ограничения: Брестская, Полесская, Максима Горького, Салтыкова-Щедрина, Орджоникидзе, Матросова, 1-я, 3-я и 4-я Курские улицы, Советская, Степана Разина и Покровская.

Напомним, что это не единственные ограничения для проезда транспорта, действующие в городе. В Заводском районе Орла временно ограничили движение на трех улицах из-за опиловки сухих деревьев, также проезд затруднен по Лужковской улице из-за ремонта тротуаров.