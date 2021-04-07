На трех улицах Орла до 13 апреля ограничат движение из-за спила деревьев

На трех улицах Орла до 13 апреля ограничат движения из-за спила деревьев
Фото: Архив "КП"
С 5 апреля в Заводском районе Орла временно ограничили движение транспорта на трех улицах. Связано это с тем, что коммунальщики приступили к сносу сухих и аварийных деревьев.
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения движения коснутся Городской улицы (район домов №44 и 54-56) Карачевского шоссе (район домов №51-59) и 1-ой Посадской в районе дома №14.
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