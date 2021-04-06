В Орле ограничили движение на Лужковской улице

На Лужковской сузили проезжую часть из-за ремонта тротуаров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле автолюбителям придется проявить особую бдительность при проезде Лужковской улицы. Временно здесь будет ограничено движение.

Транспорту придется потесниться на проезжей части из-за того, что на Лужковской начался ремонт тротуаров. Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, ограничения будут действовать со 2 апреля и до 31 июля 2021 года.

Это не единственный участок в городе, на котором вынужденно ограничили проезд. Также до конца лета водителям нужно быть внимательными проезжая Карачевскую улицу: тут движение будет затруднено до конца лета из-за строительства многоэтажного жилого дома.