Мэр Орла об объединении с районом: «Таких планов у меня нет»

Сегодня, 9 марта, в администрации Орла прошел брифинг мэра Юрия Парахина с журналистами ведущих СМИ региона. Одним из самых насущных вопросов стало «объединение» облцентра и Орловского района.

Напомним, после того, как депутаты Орловского облсовета приняли в первом чтении законопроект об объединении сельских поселений района в единый муниципальный округ у общественности возникли предположения о его дальнейшем объединении с городом. И хотя прокуратура забраковала законопроект, обсуждение насущной проблемы не стихает.

- В действительности подобная практика существует, в том числе и в соседних регионах. Однако у меня планов на объединение нет. В любом случае, подобный вопрос нужно выносить на обсуждение с жителями. Главное, чтобы это не отразилось негативно на горожанах и жителях сельских территорий, - заявил мэр Юрий Парахин.

При этом глава региона пояснил, что сейчас у Орла существует масса проблем с пригородом и в перспективе им необходима другого рода интеграция: единая транспорта сеть и инфраструктура. В частности, по словам Юрия Парахина, это касается Болховского микрорайона, полностью относящегося к Орловскому району.