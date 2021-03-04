Прокуратура забраковала преобразование Орловского района в муниципальный округ

Прокуратура забраковала законопроект о преобразовании Орловского района в муниципальный округ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прокуратура Орловской области забраковала законопроект об объединении сельских поселений Орловского района в муниципальный округ. Надзорное ведомство усмотрело в нем нарушение федерального законодательства.

О преобразовании пригорода Орла - Орловского района - в муниципальный округ речь идет уже давно. Буквально на днях профильный комитет областного совета одобрил такие изменения, а затем в первом чтении на заседании регионального парламента был большинством голосов одобрен и соответствующий законопроект. Его изучила прокуратура и областному Совету было направлено отрицательное заключение на этот счет. Все из-за расхождений отдельных пунктов документа с федеральным законодательством.

- Нормы проекта закона, содержащие текстовое описание местоположения границы Орловского муниципального округа не отвечают требованиям Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О землеустройстве», а также установленному Минэкономразвития порядку описания местоположения границ объектов землеустройства, - объяснили "Комсомольской правде в Орле" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Отрицательное заключение прокуратура направила в адрес председателя облсовета Леонида Музалевского. Надзорное ведомство устранение нарушений взяло на контроль.

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