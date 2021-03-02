Парламентарии проголосовали за преобразование Орловского района в муниципальный округ

На заседании 2 марта депутаты проголосовали за преобразование Орловского района в округ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в первом чтении принят законопроект о преобразовании Орловского района в муниципальный округ. Депутаты областного совета проголосовали за изменения на сегодняшнем заседании, 2 марта.

Грядущие преобразования поддержали 32 парламентария, против проголосовали лишь 3. Еще 4 человека воздержались. В дальнейшем законопроекту предстоит пройти второе чтение.

Преобразование районы в муниципальный округ подразумевает под собой создание единого управленческого центра. Сократится количество чиновников и депутатов, решения будут приниматься централизовано. На жителях отразиться изменения не должны.

Напомним, вопрос о преобразовании Орловского района инициировали в мае 2019 года 16 главы сельских поселений. Затем вопрос обсудили на публичных слушаниях и затем подготовили соответствующий законопроект.

- Нужно готовиться к тому, что это будет не первое преобразования в муниципальный округ. По всей вероятности в скором времени с такой инициативой может выйти и Корсаковский район. Нам нужно готовиться к будущему, - добавил Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета.