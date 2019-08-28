Орловский район получит статус муниципального округа

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-28T09:59:49+03:00

Сельские администрации не закроют, а вот число депутатов существенно сократят

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Во вторник, 27 августа, на заседании Совета народных депутатов Орловского района стало известно, что все его поселения будут объединены в единый муниципальный округ. Это приведет к значительным изменениям в местном самоуправлении.

Напомним, решение о преобразовании района одобрено на общественных слушаниях в июле этого года. Уже тогда было объявлено о том, что это приведет к сокращению в аппарате управления.

Сокращение действительно радикальное. Если сейчас в Орловском районе 175 депутатов сельсоветов и райсовета, то после создания муниципального округа их останется всего 20.

- Новая форма муниципального образования исключит существующее сегодня дублирование полномочий поселений и района. Кроме того, такая оптимизация поможет сэкономить минимум 20 миллионов рублей, а впоследствии и до 40, - рассказал «КП» Юрий Парахин, глава Орловского района.

При этом существующие ныне 17 местных администраций не закрываются, в них будут работать сотрудники единой администрации округа. Местные жители по-прежнему смогут получить в них необходимые услуги, справки, сведения и материалы из архивов поселений по принципу «единого окна».

Преобразование района в округ намечено в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU