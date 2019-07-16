СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-16T16:10:34+03:00

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Орловский район может быть преобразован в муниципальный округ. Этот вопрос обсуждался на прошедших в районной администрации публичных слушаниях сегодня, 16 июля.

Сегодня образование имеет статус муниципального района, в состав которого входит 16 сельских поселений и одно городское (Знаменка). В ходе слушаний обсуждался вопрос о реорганизации в единый округ. О том, почему это необходимо рассказал глава района Юрий Парахин.

- Несомненные преимущества - это централизованная система управления муниципальным образованием, экономия бюджетных средств. Мы не скрываем, что будет сокращение аппарата управления и первоначально это позволит сэкономить порядка 20 млн. рублей в год, в дальнейшем – до 40 млн. рублей в год. Важно, что у муниципального округа будет единая нормативно-правовая база, общий устав, общие правила благоустройства. Это сбалансированная система управления и принятие решений на одном уровне, - отметил Парахин.

В числе минусов же глава отметил вопрос становления взаимодействия между жителями и чиновниками. Администрация, в случае преобразования, станет единой, а на местах останутся лишь представительства, где можно будет получить справки или, например, подать заявление, жалобу.

В любом случае, если проект одобрит сперва районный Совет депутатов, а потом Облсовет, реорганизация произойдет не раньше 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU