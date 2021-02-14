Василий Новиков раскритиковал идею повысить стоимость проезда в Орле

Перевозчики предложили увеличить стоимость проезда до 30 рублей Фото: Архив "КП"

В Орле вовсю обсуждают очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Тариф не менялся несколько лет и перевозчики предложили увеличить его до 30 рублей. Обоснование – рост цен на топливо.

Напомним, в ноябре 2020 года горсовет дал перевозчикам право инициировать повышение стоимости проезда. Тогда Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Орла, утверждал, что расширение возможностей транспортных компаний не приведет к незамедлительному повышению тарифов за проезд.

Теперь депутаты обсуждают итоги свободы слова для перевозчиков. Одним из первых высказался председатель горсовета Василий Новиков.

- Был крайне удивлен, а точнее возмущен, прочитав новости о просьбе перевозчиков повысить проезд в обществом транспорте Орла до 30 рублей. В любом случае, для начала, администрация города должна будет вынести этот вопрос на заседание профильного комитета, затем горсовета и обосновать все расчеты. Относительно себя и депутатского корпуса, хочу заверить горожан, что мы категорически против такого повышения цены за проезд, - написал Василий Новиков на своей странице в соцсетях.