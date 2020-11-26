В Орле перевозчикам дали возможность стать инициаторами изменения тарифов за проезд Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 ноября, в Орле подняли тему стоимости проезда в общественном транспорте. Теперь стать инициатором ее увеличения сможет любой перевозчик, работающий на городских маршрутах. Такую возможность они получили по решению депутатов горсовета.

Перевозчики смогут выступить с инициативой об изменении тарифов на проезд, сделав запрос и предоставив ряд документов в администрацию Орла.

- Расширение возможностей транспортных компаний не приведет к незамедлительному повышению тарифов за проезд и провоз багажа. Последнее слово останется за администрацией и горсоветом. Именно они будут рассматривать обоснованность запросов перевозчиков, - подчеркнул Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Орла.