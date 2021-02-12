В Орле проезд в маршрутках может подорожать до 30 рублей

Перевозчики просят увеличить стоимость проезда до 30 рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле до 30 рублей может подорожать проезд в маршрутках. Коллективную просьбу увеличить тариф на пассажирские перевозки подали в администрацию города перевозчики.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем совещании. Просьбу повысить стоимость проезда перевозчики обосновали тем, что тариф не увеличивался уже несколько лет. В то время как топливо подорожало: дизель с 38 до 46 рублей, газ с 19 до 25 рублей. Проезд же стоит 17 рублей, если платить картой, при наличном расчете 20 рублей. Но доля орловцев, которые оплачивают проезд наличкой, мала - около 20% от общего числа пассажиров. Поэтому перевозчики и просят увеличить стоимость билета до 30 рублей.

- Власти Орла отмечают, что повышение тарифа необходимо, однако такой резкий рост недопустим. Финансово-экономическое управление администрации на основании поступившего обращения перевозчиков проведет проверку экономической целесообразности решения, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.