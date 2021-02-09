Уже 5 месяцев лифты в доме №23 по улице Фомина остановлены Фото: Меркулова

Орловцы снова пожаловались губернатору на месяцами неработающие лифты в многоэтажках. О наболевшей проблеме речь зашла в онлайн-эфире соцсетей, который Андрей Клычков провел 8 февраля.

О затянувшемся ремонте лифтов в нескольких многоквартирных домах областного центре не раз рассказывала "КП-Орел". Так, еще в начале декабря в нашу редакцию обратилась жительница дома №23 по улице Фомина. Лифты здесь остановили для замены еще в октябре, прошло 5 месяцев, а мамы с колясками и пожилые жильцы все еще добираются на верхние этажи пешком. К 9 февраля лифт так и не сдан в эксплуатацию. Похожая ситуация складывается и в других многоэтажках. Губернатор такой подход раскритиковал.

Андрей Клычков назвал ситуацию позорной и отметил, что уже дано поручение по грядущим контракта на замену лифтов. Заключается оно в том, чтобы наказывать виноватых в такой халатности: вплоть до увольнения руководства Фонда капремонта, управляющих компаний и других ответственных структур.