Жители Орла продолжают недоумевать: как можно затянуть замену лифтов в многоэтажках на четыре месяца? Эта проблема знакома практически каждому, в чей дом нагрянула очередь на капремонт лифтового оборудования в 2020 году.Напомним, в облцентре должны были заменить лифты в 21 многоквартирном доме. По данным и.о. директора Фонда капитального ремонта Владимира Слизовского, 7 декабря 2020 года строительно-монтажные работы по замене лифтов были завершены в 15 многоквартирных домах (94 лифта). Однако многие из них так и не дождались запуска и в январе.Ранее «Комсомолка» уже рассказывала историю жильцов девятиэтажного дома №23 по улице Фомина в Железнодорожном районе. Здесь замена лифта началась 12 октября, должна была завершиться по муниципальному контракту 1 ноября, а лифт не работает до сих пор! Хотя, как уточнили корреспонденту в Фонде капремонта, все монтажные работы были якобы завершены 30 ноября 2020.Такая же ситуация сложилась и в девятиэтажном доме № 101 по улице Нормандия-Неман в Заводском районе. Ее жильцы обратились за помощью в исполком Общероссийского народного фронта в Орловской области. Проблема абсолютно идентичная - работы должны были быть завершены в срок до 31 декабря 2020 года.- Активисты ОНФ обратились в управление жилищной инспекции и Администрация города Орла с предложением принять меры для скорейшего запуска лифта, - сообщили «КП» в ОНФ Орловской области.Однако отметим, ранее «Комсомолка» уже обращалась в городскую администрацию с проблемой замены лифтов, но получила фактически такой ответ: данный вопрос находится в ведении капремонта, вот туда и обращайтесь.Результат на лицо. Орловцы вынуждены платить за работу лифта, которого нет. Остается надеяться, что ответственные за срыв сроков исполнения контрактов по замене лифтов будут найдены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Два месяца ожиданий: как в Орле проходит замена лифтов в 2020 году. Фонд капремонта отчитался о завершении монтажных работ, однако лифты в ряде многоэтажек так и не подключили (подробнее).