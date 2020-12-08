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Общество

Два месяца ожиданий: как в Орле проходит замена лифтов в 2020 году

Фонд капремонта отчитался о завершении монтажных работ, однако лифты в ряде многоэтажек так и не подключили
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Строительно-монтажные работы завершены. Теперь можно и приемку проводить

Строительно-монтажные работы завершены. Теперь можно и приемку проводить

Фото: Наталья Меркулова

Каждый год в Орле остро встает вопрос с капитальным ремонтом жилых домов. Горожане каждый месяц исправно получают на него квитанции об оплате, однако не всем везет увидеть итоги работ.

В редакцию «Комсомолки» обратились читатели, посетовавшие на затянувшуюся замену лифта в их девятиэтажке в Железнодорожном районе города. Лифт здесь отключили ровно два месяца назад, при этом работа застыла практически на месяц.

Мы решили разобраться в ситуации и узнать, как обстоит дело с заменой лифтов в Орле.

НЕОЖИДАННАЯ НОВОСТЬ

Неделю назад в нашей редакции раздался звонок. Звонившая нам женщина представилась Татьяной и поведала свою историю злоключений, начавшихся в начале октября.

- Сил нет, не знаю к кому обращаться уже. Два месяца назад в нашем доме №23 по улице Фомина начали замену лифта. Уже третий скоро пойдет, а у нас полнейшая тишина. Никто ничего не делает, - рассказала «КП» взволнованная читательница.

Деревянные контейнеры во дворе появились неожиданно

Деревянные контейнеры во дворе появились неожиданно

Фото: Наталья Меркулова

Как оказалась, о том, что в доме грядет обновление слухи между жильцами ходили давно, но когда это произойдет, точно не знал никто. Люди продолжали строить планы, кто-то даже успел затеять ремонт, когда перед подъездами неожиданно появились огромные деревянные контейнеры и какое-то оборудование.

- Никаких объявлений или предупреждений не было. Уже вечером, возвращаясь после работы, в сумерках увидела объявление о замене лифта. Точно запомнила дату проведения работ 12 октября – 12 ноября 2020 года, - поделилась с корреспондентом женщина.

По ее словам, на следующий день объявление куда-то пропало. Зато начались строительно-монтажные работы. О себе они напоминали грохотом, лязганьем арматуры и жженым запахом в подъезде. Однако никто не возмущался, все понимали – пришло время обновления. Лифт в многоэтажке старый, установлен в середине 80-х годов прошлого века.

- Он у нас был, конечно, не очень симпатичный. За столько лет успел поизноситься, но ломался не часто. Сейчас мы уже с соседями начинаем думать, лучше б они его вообще не трогали, - признается Татьяна.

ДВОР ПРЕВРАТИЛСЯ В СВАЛКУ

Первые несколько недель все шло хорошо. Люди с любопытство наблюдали, как ведутся работы и внутри шахты лифта что-то происходит. Однако время шло. Подошло и долгожданное 12 ноября, но об окончании монтажа не было и речи.

Тем временем двор успел превратиться в свалку.

Контейнеры перегородили дорогу к подъездам. рядом скапливается строительный мусор

Контейнеры перегородили дорогу к подъездам. рядом скапливается строительный мусор

Фото: Наталья Меркулова

- Никто же не знал, что в конце года начнется такой кавардак. Кто-то запланировал ремонт в квартире, кто-то замену окон, кто-то мебель решил поменять. В итоге мы не можем все это спустить вниз и вывезти. Все складируется вдоль стен, прямо у подъездов. Просто зарастаем в мусоре. Слава Богу, что никто еще не покалечился по дороге домой среди этого мусорного склада, - посетовала женщина.

Таким двор на улице Фомина "Комсомолка" застала 30 ноября. Сейчас здесь лед, по которому приходится идти жильцам

Таким двор на улице Фомина "Комсомолка" застала 30 ноября. Сейчас здесь лед, по которому приходится идти жильцам

Фото: Наталья Меркулова

Еще одна беда в том, что въезд во двор узкий, тротуар возле дома завален и людям приходится идти прямо по дороге и по лужам, которые с началом морозов превратилась в ледяной каток. Поскользнуться и упасть здесь теперь очень просто, а вот обойти сложно.

С началом работ по замены лифта двор превратился в склад

С началом работ по замены лифта двор превратился в склад

Фото: Наталья Меркулова

- Вы не представляете, как тяжело подниматься на последний этаж. Я уже несколько лет как пенсионерка. Молодая была – летала по этим лестницам с этажа на этаж, а теперь колени не сгибаются, каждая ступенька – боль. Пока доходишь до девятого этажа уже сердце из груди выскакивает. А ведь есть у нас люди и постарше меня. Я не представляю, как они добираются до своих квартир. Им же тоже нужно в магазин, в аптеку, по делам, - рассказывает Татьяна.

Вот уже больше трех недель, по словам женщины, как все работы затихли. Монтажники оставили инструменты прямо в доме, деревянные контейнеры тоже на месте. Жильцам не сообщают, когда лифт заработает.

Оборудование рабочие оставили прямо на лестничной клетке. Уже несколько недель оно ждет своего часа

Оборудование рабочие оставили прямо на лестничной клетке. Уже несколько недель оно ждет своего часа

Фото: Наталья Меркулова

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ, ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ

После звонка нашей читательницы я побывала в девятиэтажке. Тут и правда весь набор: и строительный мусор и недоделанные лифты без кнопок.

Весь строительный мусор оказался возле подъездов

Весь строительный мусор оказался возле подъездов

Фото: Наталья Меркулова

С вопросом, когда же людям ждать ввода в эксплуатацию нового оборудования «Комсомолка» обратилась к исполняющему обязанности директора Фонда капремонта Владимиру Слизовскому.

Однако ответ на конкретный вопрос не порадовал однозначностью ответа.

Оказывается, договор о замене лифтов в доме №23 был подписан между Фондом капремонта и ООО «Региональное управление КМЗ» еще 30 марта 2020 года. В контракт входили оценка технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработка проектной документации на ремонт, замену и модернизацию лифтов, а также сами строительно-монтажные работы.

Вместо кнопок - дырки. 30 ноября строительно-монтажные работы завершены.

Вместо кнопок - дырки. 30 ноября строительно-монтажные работы завершены.

Фото: Наталья Меркулова

Срок исполнения контракта – 1 ноября 2020 года. Итак. Что же пошло не так?

- В следствии задержки по выполнению первого этапа работ, подрядчик приступил к выполнению работ по замене лифтового оборудования 12 октября 2020 года и завершил строительно-монтажные работы в срок 30 ноября 2020 года, - пояснил корреспонденту «Комсомолки» Владимир Слизовский.

Таким образом, если верить словам руководителя, работы на объекте закончены уже больше месяца назад. Так почему же не работают лифты в многоподъездном доме?

- Идут процедуры для ввода лифтов в эксплуатацию, - кратко отвечает и.о. директора Фонда капитального ремонта.

Срок завершения «процедур» нам так и не удалось выяснить.

А ЧТО С ЛИФТАМИ В ДРУГИХ ДОМАХ?

Владимир Михайлович рассказал «Комсомолке», что в 2020 году должны были заменить лифты в 21 многоквартирном доме.

- По состоянию на 7 декабря 2020 года строительно-монтажные работы по замене лифтов завершены на 15 многоквартирных домах (94 лифта) и проходят оценку соответствия в форме полного технического освидетельствования вновь смонтированного лифта. После будет осуществлена приемка выполненных строительно-монтажных работ приемочной комиссией. Итоговый комиссионный осмотр осуществляется территориальным органом Ростехнадзора с выдачей Акта ввода лифта в эксплуатацию, - пояснил Владимир Слизовский.

Однако сроков окончания проверок вновь не названо.

Еще более запутанная ситуация в домах по адресам: переулок Почтовый, 6 и 8, а также на улице Степана-Разина,4. По ним прошел электронный аукцион по выбору подрядной организации, занимающейся капитальным ремонтов лифтов, однако в 2020 году их не заменят.

- По вышеперечисленным адресам работы по замене лифтового оборудования не будет проведена в 2020 году в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации, - рассказал «КП» и.о. директора Фонда капитального ремонта.

Кроме того, еще три дома, в которых планировалась замена лифтов, перевели на специальный счет и их исключили из перечня объектов программы капремонта.

- Решение о переходе на специальный счет приняли сами жители. Данное решение не позволяет расходовать средства фонда капитального ремонта на замену лифтов в указанных домах. В дальнейшем замена лифтов в них могут выполняться исключительно за счет средств, накопленных на специальном счете соответствующего дома при наличии решения общего собрания собственников, - сообщил Владимир Слизовский.

Таким образом, ждать решения проблемы с заменой лифтов в 2020 году могут только жители 15 домов. Однако когда пройдет проверка и приемка пока не известно. Также как и то, почему этот процесс затянулся на несколько месяцев и кто за это в ответе.

«КП» следит за развитием ситуации.

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