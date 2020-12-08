Два месяца ожиданий: как в Орле проходит замена лифтов в 2020 году

Строительно-монтажные работы завершены. Теперь можно и приемку проводить Фото: Наталья Меркулова

Каждый год в Орле остро встает вопрос с капитальным ремонтом жилых домов. Горожане каждый месяц исправно получают на него квитанции об оплате, однако не всем везет увидеть итоги работ.

В редакцию «Комсомолки» обратились читатели, посетовавшие на затянувшуюся замену лифта в их девятиэтажке в Железнодорожном районе города. Лифт здесь отключили ровно два месяца назад, при этом работа застыла практически на месяц.

Мы решили разобраться в ситуации и узнать, как обстоит дело с заменой лифтов в Орле.

НЕОЖИДАННАЯ НОВОСТЬ

Неделю назад в нашей редакции раздался звонок. Звонившая нам женщина представилась Татьяной и поведала свою историю злоключений, начавшихся в начале октября.

- Сил нет, не знаю к кому обращаться уже. Два месяца назад в нашем доме №23 по улице Фомина начали замену лифта. Уже третий скоро пойдет, а у нас полнейшая тишина. Никто ничего не делает, - рассказала «КП» взволнованная читательница.

Деревянные контейнеры во дворе появились неожиданно Фото: Наталья Меркулова

Как оказалась, о том, что в доме грядет обновление слухи между жильцами ходили давно, но когда это произойдет, точно не знал никто. Люди продолжали строить планы, кто-то даже успел затеять ремонт, когда перед подъездами неожиданно появились огромные деревянные контейнеры и какое-то оборудование.

- Никаких объявлений или предупреждений не было. Уже вечером, возвращаясь после работы, в сумерках увидела объявление о замене лифта. Точно запомнила дату проведения работ 12 октября – 12 ноября 2020 года, - поделилась с корреспондентом женщина.

По ее словам, на следующий день объявление куда-то пропало. Зато начались строительно-монтажные работы. О себе они напоминали грохотом, лязганьем арматуры и жженым запахом в подъезде. Однако никто не возмущался, все понимали – пришло время обновления. Лифт в многоэтажке старый, установлен в середине 80-х годов прошлого века.

- Он у нас был, конечно, не очень симпатичный. За столько лет успел поизноситься, но ломался не часто. Сейчас мы уже с соседями начинаем думать, лучше б они его вообще не трогали, - признается Татьяна.

ДВОР ПРЕВРАТИЛСЯ В СВАЛКУ

Первые несколько недель все шло хорошо. Люди с любопытство наблюдали, как ведутся работы и внутри шахты лифта что-то происходит. Однако время шло. Подошло и долгожданное 12 ноября, но об окончании монтажа не было и речи.

Тем временем двор успел превратиться в свалку.

Контейнеры перегородили дорогу к подъездам. рядом скапливается строительный мусор Фото: Наталья Меркулова

- Никто же не знал, что в конце года начнется такой кавардак. Кто-то запланировал ремонт в квартире, кто-то замену окон, кто-то мебель решил поменять. В итоге мы не можем все это спустить вниз и вывезти. Все складируется вдоль стен, прямо у подъездов. Просто зарастаем в мусоре. Слава Богу, что никто еще не покалечился по дороге домой среди этого мусорного склада, - посетовала женщина.

Таким двор на улице Фомина "Комсомолка" застала 30 ноября. Сейчас здесь лед, по которому приходится идти жильцам Фото: Наталья Меркулова

Еще одна беда в том, что въезд во двор узкий, тротуар возле дома завален и людям приходится идти прямо по дороге и по лужам, которые с началом морозов превратилась в ледяной каток. Поскользнуться и упасть здесь теперь очень просто, а вот обойти сложно.

С началом работ по замены лифта двор превратился в склад Фото: Наталья Меркулова

- Вы не представляете, как тяжело подниматься на последний этаж. Я уже несколько лет как пенсионерка. Молодая была – летала по этим лестницам с этажа на этаж, а теперь колени не сгибаются, каждая ступенька – боль. Пока доходишь до девятого этажа уже сердце из груди выскакивает. А ведь есть у нас люди и постарше меня. Я не представляю, как они добираются до своих квартир. Им же тоже нужно в магазин, в аптеку, по делам, - рассказывает Татьяна.

Вот уже больше трех недель, по словам женщины, как все работы затихли. Монтажники оставили инструменты прямо в доме, деревянные контейнеры тоже на месте. Жильцам не сообщают, когда лифт заработает.

Оборудование рабочие оставили прямо на лестничной клетке. Уже несколько недель оно ждет своего часа Фото: Наталья Меркулова

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ, ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ

После звонка нашей читательницы я побывала в девятиэтажке. Тут и правда весь набор: и строительный мусор и недоделанные лифты без кнопок.

Весь строительный мусор оказался возле подъездов Фото: Наталья Меркулова

С вопросом, когда же людям ждать ввода в эксплуатацию нового оборудования «Комсомолка» обратилась к исполняющему обязанности директора Фонда капремонта Владимиру Слизовскому.

Однако ответ на конкретный вопрос не порадовал однозначностью ответа.

Оказывается, договор о замене лифтов в доме №23 был подписан между Фондом капремонта и ООО «Региональное управление КМЗ» еще 30 марта 2020 года. В контракт входили оценка технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработка проектной документации на ремонт, замену и модернизацию лифтов, а также сами строительно-монтажные работы.

Вместо кнопок - дырки. 30 ноября строительно-монтажные работы завершены. Фото: Наталья Меркулова

Срок исполнения контракта – 1 ноября 2020 года. Итак. Что же пошло не так?

- В следствии задержки по выполнению первого этапа работ, подрядчик приступил к выполнению работ по замене лифтового оборудования 12 октября 2020 года и завершил строительно-монтажные работы в срок 30 ноября 2020 года, - пояснил корреспонденту «Комсомолки» Владимир Слизовский.

Таким образом, если верить словам руководителя, работы на объекте закончены уже больше месяца назад. Так почему же не работают лифты в многоподъездном доме?

- Идут процедуры для ввода лифтов в эксплуатацию, - кратко отвечает и.о. директора Фонда капитального ремонта.

Срок завершения «процедур» нам так и не удалось выяснить.

А ЧТО С ЛИФТАМИ В ДРУГИХ ДОМАХ?

Владимир Михайлович рассказал «Комсомолке», что в 2020 году должны были заменить лифты в 21 многоквартирном доме.

- По состоянию на 7 декабря 2020 года строительно-монтажные работы по замене лифтов завершены на 15 многоквартирных домах (94 лифта) и проходят оценку соответствия в форме полного технического освидетельствования вновь смонтированного лифта. После будет осуществлена приемка выполненных строительно-монтажных работ приемочной комиссией. Итоговый комиссионный осмотр осуществляется территориальным органом Ростехнадзора с выдачей Акта ввода лифта в эксплуатацию, - пояснил Владимир Слизовский.

Однако сроков окончания проверок вновь не названо.

Еще более запутанная ситуация в домах по адресам: переулок Почтовый, 6 и 8, а также на улице Степана-Разина,4. По ним прошел электронный аукцион по выбору подрядной организации, занимающейся капитальным ремонтов лифтов, однако в 2020 году их не заменят.

- По вышеперечисленным адресам работы по замене лифтового оборудования не будет проведена в 2020 году в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации, - рассказал «КП» и.о. директора Фонда капитального ремонта.

Кроме того, еще три дома, в которых планировалась замена лифтов, перевели на специальный счет и их исключили из перечня объектов программы капремонта.

- Решение о переходе на специальный счет приняли сами жители. Данное решение не позволяет расходовать средства фонда капитального ремонта на замену лифтов в указанных домах. В дальнейшем замена лифтов в них могут выполняться исключительно за счет средств, накопленных на специальном счете соответствующего дома при наличии решения общего собрания собственников, - сообщил Владимир Слизовский.

Таким образом, ждать решения проблемы с заменой лифтов в 2020 году могут только жители 15 домов. Однако когда пройдет проверка и приемка пока не известно. Также как и то, почему этот процесс затянулся на несколько месяцев и кто за это в ответе.

«КП» следит за развитием ситуации.