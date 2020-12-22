Орловский облсуд не счел нужным брать под стражу Романа Игнатушина

Суд решил не определять Игнатушина в СИЗО Фото: Ольга СУПОНЕВА

Романа Игнатушина, экс-чиновника администрации Орла, не будут заключать под стражу на время следствия. Такое решение принял областной суд, оставив без изменений решение Советского райсуда.

О том, чтобы поместить бывшего заместителя градоначальника в следственный изолятор, ходатайствовало следствие. Однако, правосудие оказалось другого мнения на этот счет (в ноябре вопрос рассматривался в районном суде). В областной суд на это решение пожаловалась прокуратура, но решение осталось прежним. Достаточных оснований для того, чтобы отправить под стражу Игнатушина, не нашлось.

- Сама по себе тяжесть преступлений, совершение которых вменяется Игнатушину, не может служить достаточным основанием для заключения его под стражу. Суду также не представлено убедительных доводов о том, что Игнатушин может совершить действия по уничтожению доказательств, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в несвоевременном расселении аварийных домов. Обвинение предъявлено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».