В Орле экс-чиновник горадминистрации попал под уголовные дела из-за аварийных домов

Причиной для двух уголовных дел против экс-чиновника послужила проблема аварийного жилья Фото: Архив "КП"

В Орле возбуждено сразу два уголовных дела в отношении экс-чиновника городской администрации. Из-за злоупотребления должностными полномочиями вовремя не были расселены аварийные многоэтажки.

Под уголовное преследование бывший заместитель градоначальника Роман Игнатушин попал после жалобы орловцев, проживающих в тех самых аварийных домах, в прокуратуру области. На личном приеме у прокурора жильцы домов №15 на Кромском шоссе и №102 на Наугорском шоссе рассказали о своих проблемах. Надзорное ведомство организовало проверку.

- Установлено, что заместитель главы администрации – начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, в должностные обязанности которого входила организация работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, на протяжении длительного времени не принимал должных мер к признанию указанных жилых домов аварийными, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В итоге дома не оказались вовремя включены в программу переселения. Два уголовных дела возбуждены по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В ведомстве уточняют, что проходят обыски, рассматривается вопрос о задержании экс-чиновника.

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