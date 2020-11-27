В Орле рассматривают вопрос о взятии под стражу экс-чиновника горадминистрации

В Орле рассматривают вопрос о взятии под стражу экс-чиновника Фото: Архив "КП"

Бывшему заместителю главы администрации Орла Роману Игнатушину предъявили обвинения по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Прокуратура ходатайствует о взятии его под стражу.

Напомним, под уголовное преследование бывший начальник управления городского хозяйства и транспорта попал после жалобы в надзорное ведомство орловцев, проживающих в аварийных домах №15 на Кромском шоссе и №102 на Наугорском шоссе. Проверка показала многочисленные нарушения и бездействие должностного лица, отвечающего за переселение людей из опасного жилья.

- Были возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. Бывшему должностному лицу предъявлены обвинения в совершении пяти эпизодов преступления. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре области, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.