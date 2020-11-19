В Орле мосту Дружбы вновь потребовался ремонт

На мосту Дружбы опять идут дорожные работы. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на недавно отремонтированном мосту Дружбы вновь ведутся ремонтные работы. Подрядчик по гарантии приводит в порядок деформационные швы.

Движение по переправе, ремонт которой затянулся на достаточно долгий срок и не обошелся без скандалов, открыли 3 августа 2020 года. Однако при приемке у комиссии возникли претензии к выполненной работе. Сейчас рабочие подрядной организации ремонтируют швы. Оплачивается работа в рамках гарантийных обязательств самим подрядчиком.

Движение на переправе не перекрыто, но ограничено. Всего на мосту 8 швов, до конца недели дорожники обещают завершить работу.

- Работы по мосту Дружбы по-прежнему не приняты и не оплачены в полном объеме, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.