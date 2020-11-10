Глава горсовета Орла излечился от коронавируса и вернулся к работе. Фото: соцсети

Сегодня, 10 ноября, руководитель горсовета Орла вернулся на рабочее место. Спустя месяц после поставленного ему диагноза коронавирусная инфекция, у него сегодня первый рабочий день.

О том, что смог излечиться от COVID – 19 Василий Новиков сообщил лично на своей странице в соцсетях. Он признался, что болезнь у него протекала сложно, поэтому на многочисленные звонки и сообщения со словами поддержки не всегда хватало сил.

Лечение глава горсовета проходил в больнице Боткина, там же, где сейчас лечится вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

- Хочу поблагодарить главного врача городской больницы Боткина Александра Лялюхина и весь медперсонал за их работу. Ежедневно они ставят на ноги и возвращают к жизни десятки людей. Огромное спасибо всем тем, кто все это время поддерживал меня, присылали сообщения, звонили. Дорогие друзья! Берегите себя, - написал в соцсетях Василий Новиков.