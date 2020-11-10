«Повезло, положили на освободившуюся койку»: вице-спикер орловского заксобрания рассказал, как лечится от коронавируса

Вице-спикер орловского заксобрания рассказал, как лечится от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Руководство Орловской области потихоньку приходит в себя после коронавируса. Победить заболевание уже смогли глава региона Андрей Клычков, экс-глава администрации Орла и ныне советник губернатора Александр Муромский, а также руководитель горсовета Василий Новиков.

Сейчас борьбу с инфекцией продолжает вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. О своем положительном тесте на коронавирус он сообщил на своей странице в соцсетях 20 октября.

Тогда Михаил Вдовин уже находился на домашней самоизоляции, говорил, что чувствует себя «терпимо» и даже планировал заняться изучением проекта областного бюджета на следующий год. Однако через неделю его состояние ухудшилось и пришлось вызывать скорую.

- Болезнь меня и членов моей семьи настигла одновременно и внезапно. Температура за 38, кашель. Все этапы многочасового ожидания скорой помощи и, главное, неизвестности почувствовал на себе, поэтому утверждение об отсутствии проблем в медицине, мне кажутся, по меньшей мере, странными и непрофессиональными. К моему соседу по палате участковый врач шел 3 дня, как впрочем, и к другим, - рассказывает вице-спикер.

Из дома Михаил Вдовин попал на больничную койку в ковидное отделение больницы Боткина.

- Повезло, положили на освободившуюся койку, еще теплую от предыдущего больного. Огляделся, по составу заболевших, можно сформировать альтернативное правительство региона. Свободных коек нет, как только выписывают пациента, место сразу заполняется, - написал уже из больницы Михаил Вдовин.

По его словам, вместе с ним в общей палате лежит по три-четыре человека и никому индивидуальных предпочтений не дается и ко всем одинаковое отношение. Для него исключений не делают.

Особенно Михаил Вдовин оценил заботу медиков, работающих в их отделении.

- Такого терпения, отношения к больным, начиная с врачей и заканчивая младшим медицинским персоналом, за последние годы я не встречал. Думал, что все потеряно, однако лучшие человеческие качества людей в этот сложный период проявились как никогда. Нагрузка колоссальная: защитные костюмы, реанимация, капельница, таблетки – персонал валится с ног. Но ни одного упрека, ни одного раздражительного слова, мы не слышали - настолько много надо иметь терпения. Почти у всех врачей болеют семьи. Надо отдать должное главному врачу больницы Александру Лялюхину, которого я иногда незаслуженно критиковал, - подчеркнул вице-спикер.

В конце своего поста о ковидной жизни в больнице, Михаил Вдовин обратился к орловцам и попросил не геройствовать и дать тем, кто сейчас лежит в больнице Боткина, возможность долечиться.

- Мест в больнице Боткина нет! – подытожил Михаил Вдовин.