СМИ: в Орле госпитализированы председатель горсовета и экс-глава администрации

СМИ сообщили о госпитализации Александра Муромского и Василия Новикова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

О госпитализации председателя горсовета Орла и экс-главы горадминистрации сообщили СМИ. По сообщению, Василий Новиков и Александр Муромский находятся в больнице.

Как сообщает портал "Орловские новости", ссылаясь на собственные источники, у Василия Новикова обнаружен коронавирус, потребовалась госпитализация. Александра Муромского в больницу положили с пневмонией, заразился ли он COVID-19 не известно.

Отметим, что Орловская область, как и России в целом, в последние дни бьет антирекорды по количеству новых выявленных зараженных коронавирусной инфекцией. Так, сегодня стало известно о еще 112 заболевших.

Мы следим за развитием ситуации.