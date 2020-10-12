Коронавирус в Орловской области, последние новости на 12 октября 2020: заразилось еще 112 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 октября 2020 года

О ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в РФ рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 октября 2020 года.

Число заразившихся за сутки вновь превысило сотню - заболело еще 112 орловцев. Если вчера количество заболевших за месяцы наблюдения переступило порог в 9,5 тысяч, то сегодня подхвативших COVID-19 орловцев уже более 9,6 тысяч человек: заразилось 9 665 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано за вчерашний день 30 пациентов, цифра, традиционно, невысокая для выходного дня. Суммарно, смогли победить болезнь 7520 жителей области.

Инфографика яндекс.ру

О новых смертельных случаях оперативный штаб не сообщает. Количество скончавшихся пациентов, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19, - 137 человек.

Инфографика яндекс.ру

Так как статистика по новым случаям заражения растет, с сегодняшнего дня, по решению регионального оперативного штаба, на въездах в регион развернуты учетно-заградительные посты. Медики проверят состояние здоровья въезжающих в область, всех ждет термометрия.

Продолжаются и рейды, призванные выявить нарушителей требований безопасности по COVID-19. Очередное проверочное мероприятие прошло в Орловском районе, в итоге протоколы составлены на нескольких водителей и пассажиров общественного транспорта.

Напомним, что до 31 октября включительно продолжает действовать режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. В том числе, орловцы обязаны носить средства защиты дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

В России в целом за сутки коронавирус подтвердился еще у 13 592 жителей, а общее число заразившихся за месяцы пандемии достигло уже 1 312 310 человек. Выписано по выздоровлению 3 793 человека в регионах РФ, всего - 1 312 310. Скончалось еще 125 заразившихся, в общей сложности из жизни ушло 22 722 жителя РФ, заболевших коронавирусом.

Мы следим за развитием ситуации.