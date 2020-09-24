Коронавирус в Орловской области: ограничения продлили до 31 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 24 сентября, в Орле состоялось заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания – ситуация с распространением коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений.

Напомним, ранее режим повышенной готовности был установлен до 30 сентября. Руководство области приняло решение продлить его еще на месяц, до 30 октября.

- Ограничительные меры направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Будет продолжен контроль за соблюдением установленных правил на рынках, ярмарках, торговых центрах, магазинах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных, банковских и транспортных услугах с целью предотвращения массового распространения инфекции, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.

Особое внимание будет уделяться соблюдению норм социального дистанцирования и «масочного» режима.