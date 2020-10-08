Коронавирус в Орловской области: с 12 октября на въездах в регион установят заградительные посты

На въездах в Орловскую область вновь установят учетно-заградительные посты Фото: Ольга СУПОНЕВА

На въездах в Орловскую область вновь установят учетно-заградительные посты. Проверять состояние здоровья въезжающих в регион начнут со следующего понедельника, 12 октября.

Ранее региональный оперштаб сообщал о возможности развертывания постов, практика которых применялась весной в период пиковых показателей по заболеваемости коронавирусом. В настоящее время статистика вновь растет, мера стала необходимостью.

Посты появятся при въездах в Орловскую область со стороны всех соседних регионов: Тулы, Курска, Липецка, Брянска, Калуги. Медики проверят состояние здоровья приезжих, в первую очередь проведут термометрию.

- Есть понимание, что инфекция в регионе, но ограничения будут касаться и крупных мегаполисов, значит нужно не запустить доволнительный завоз коронавируса из других регионов, - рассказал о ситуации губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 7 октября.

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