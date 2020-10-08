Коронавирус в Орловской области: больницы вновь наращивают коечный фонд

За две недели в регионе заболело больше человек, чем выздоровело Фото: Ольга СУПОНЕВА

Больницы Орловской области стали разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом. Наращивание коечного фонда связано с ростом числа заболевших в регионе за последние недели.

О ситуации рассказал глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях вечером 7 октября. За две недели на Орловщине коронавирусом заболело более 900 человек, выписано же по выздоровлению 786, прирост по заболеваемости очевиден.

- Коечный фонд вновь перепрофилируют под больных коронавирусом. Летом это не было необходимо, но сейчас статистика движется в сторону роста числа заболевших. У нас нет возможности госпитализировать всех. Никто не будет с насморком укладывать на койки, потому что они могут действительно потребоваться тем, у кого есть симптоматика, низкая сатурация, есть поражение легких, - отметил губернатор.

В настоящее время в больницах занято 760 коронавирусных коек, свободно 185, 5 человек находится под аппаратами ИВЛ, однако цифры постоянно меняются.

Мы следим за развитием ситуации.