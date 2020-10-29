В Орле нашли новые эпизоды в деле директора спортивной школы «Русичи» Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают расследовать уголовное дело в отношении директора спортивной школы «Русичи». Ему инкриминируют мошенничество и получение взяток от своих сотрудников.

Напомним, в начале октября руководителя организации задержали и поместили под домашний арест. На тот момент было уже установлено, что он с 2016 по 2020 год создавал фиктивные тренировочные группы. Средства, которые на них выделялись, по версии следствия, он присвоил себе. Это более 800 тысяч рублей. Также директора обвинили в получении взятки за дополнительные премии.

Сегодня стало известно, что в деле директора спортшколы появились новые эпизоды преступлений. В итоге возбуждено еще два уголовных дела по статье «Мошенничество». Как выяснилось в ходе расследования, с 2018 по 2019 он похитил еще 198 тысяч рублей. Они тоже проходили как «финансирование спортивных групп».

- Расследование уголовных дел осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.