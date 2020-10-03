Директора спортшколы, попавшего под статью, взяли под домашний арест

Фиктивные тренировочные группы в спортшколе привлекли внимание ФСБ и полиции Фото: Архив "КП"

Несколько дней назад в Орле произошло громкое задержание: сотрудники полиции и ФСБ наведались в гости к директору спортивной школы олимпийского резерва «Русичи». Руководителю инкриминируют мошенничество и получение взятки от своего подчиненного.

Вечером 2 октября стало известно, что суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал подозреваемому домашний арест.

Напомним, по версии следствия, директор спортшколы присвоил себе незаконным путем более 800 тысяч. Для этого были созданы фиктивные тренировочные группы, на работу которых выделялись деньги. Кроме того, руководителя организации обвиняют в получении взятки в 41 тысячу 500 рублей от сотрудника, просившего повышенную премию.

- Следователи и криминалисты продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, кроме того, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений. Расследование продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Фигуранта проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.