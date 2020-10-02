В Орле по подозрение в мошенничестве и коррупции задержан директор спортшколы

В Орле по подозрению в мошенничестве и коррупции задержан директор спортивной школы Фото: Архив "КП"

В Орле по подозрению в мошенничестве и коррупции задержан директор спортивной школы. По версии следствия, руководитель "СШОР "Русичи" присвоил незаконным путем крупную сумму денег, а также получил взятку от подчиненного.

Как сообщает региональный следком, в течение нескольких лет директор спортшколы пользовался служебным положением, чтобы пополнить свой карман. Так, с 2016 по 2020 год он создавал фиктивные тренировочные группы, на функционирование которых выделялись деньги. Однако на самом деле занятия не проходили, а более 800 тысяч рублей было похищено. Кроме того, задержанного обвиняют в получении взятки в размере больше 40 тысяч рублей от сотрудника, который просил повысить ему премиальные выплаты. Незаконные схемы вскрыли сотрудники ФСБ и полиции.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении директора БУ ОО "СШОР "Русичи", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Фигуранта проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.