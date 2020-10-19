Коронавирус в Орле: заразился спикер областного совета Леонид Музалевский

Леонид Музалевский заразился коронавирусом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Коронавирус продолжает шествие по Орловской области, статистика каждый день пополняется десятками заболевших. Сегодня стало известно, что в числе заразившихся коронавирусом спикер орловского областного Совета - Леонид Музалевский.

Известно, что тест на COVID-19 у главы регионального заксобрания положительный. Также, как сообщила корреспонденту "КП" начальник пресс-службы облсовета Ольга Забелина, подозрение на заболевание есть и у вице-спикера парламента Михаила Вдовина. Он уже сдал необходимые анализы, результат теста ожидается сегодня.

Ранее коронавирусной инфекцией заразился губернатор Андрей Клычков, о чем он сам сообщил жителям региона. Также сообщалось о диагностированном COVID-19 у председателя городского совета Василия Новикова.

В Орловской области на 19 октября 2020 года число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 10 484 человека.