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Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков заразился коронавирусом

Глава региона: "У меня невысокая температура, головная боль"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков рассказал, что заразился коронавирусом

Андрей Клычков рассказал, что заразился коронавирусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил сегодня вечером в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях.

- Сегодня необычная для меня обстановка, я нахожусь дома. Скрывать это бессмысленно,Ю пришел вчера тест - я заболел коронавирусом, несмотря на все меры безопасности, которые я принимал. Заболела и вся моя семья. Состояние нормальное, немножко температуры, немножко головной боли, - рассказал губернатор.

В регионе в целом непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю значительный прирост заболевших: 732 человек, выписан из больниц при этом 341 человек. На аппаратах ИВЛ находится 6 человек, 469 в стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Мы следим за ситуацией.

Коронавирус в Орловской области