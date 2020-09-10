Бездомных собак в Орле продолжат выпускать на волю до создания приюта

В городе должен появиться приют, уже определено и место под него Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле состоялось совещание, посвященное проблеме нападения стаи бродячих собак на людей. Свора псов обосновалась в гаражном кооперативе Северного района и не дает прохода местным жителям.

Как уже рассказывала "Комсомолка" читателям, региональный следком возбудил и расследует уголовное дело о нападении безнадзорных собак на прохожих, в нем числится как минимум 8 пострадавших. Не раз в поле зрения очевидцев попадала картина, когда свора агрессивных животных набрасывается на людей на пересечении улиц Бурова и Раздольной. Возникла дилемма - как решить эту проблему.

- В пределах некоторых гаражных кооперативов регулярно прикармливают бродячих собак. Животные размножаются и формируют стаи, которые лояльны к своим "хозяевам", но агрессивны по отношению к прохожим, - цитирует пресс-служба администрации Орла Александра Максимовского, начальника регионального Управления ветеренарии.

Несмотря на то, что бездомных собак отлавливают, стерилизуют и прививают, попадая обратно на улицу они зачастую остаются агрессивными. В городе должен появиться приют, уже определено и место под него, но оборудование потребует времени. Пока же бездомных псов продолжат выпускать на волю. Орловцам же порекомендовали не прикармливать бродячих животных.