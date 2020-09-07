В Северном районе Орла бездомные собаки вновь напали на человека

Скриншот видеозаписи инцидента

В Орле на видео попало нападение стаи бродячих собак на женщину. Пострадавшей чудом удалось отбиться от нескольких псов.

Все случилось на улице Бурова, в районе пересечения ее с Раздольной. Очевидец события снял происходящее из окна расположенной рядом многоэтажки, запись разошлась по местным сообществам в социальных сетях, вызвав негодование горожан: случай нападения собак на людей в этом месте далеко не первый.

На записи видно, как сразу несколько псов атакуют женщину прохожую. Отбиться от стаи удается лишь благодаря проезжающим мимо автомобилистам, которые звуковыми сигналами пытаются отпугнуть животных.

Про подобный случай "Комсомолка" уже рассказывала читателям в июле этого года. Тогда здесь же собаки набросились на девушку-прохожую, успели покусать ее. И вновь на помощь пришли неравнодушные автолюбители: помогли несчастной отбиться от животных и отвезли в больницу. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

Однако четвероногие продолжают терроризировать орловцев: двуногие пока не приняли никаких мер реагирования.