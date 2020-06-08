СК начал проверку по факту нападения стаи бродячих собак на девушку в Орле
Региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту нападения стаи бродячих собак на девушку на пересечении улиц Бурова и Раздольной в Северном районе Орла.
Видео с происшествием, снятое видеорегистратором, попала в соцсети. На кадрах видно, как орловчанка пытается отбиться от агрессивных животных. На помощь ей пришли проезжающие мимо мужчины, которые отогнали собак. Перепуганную девушку, которую все же успели покусать, отвезли больницу.
- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU