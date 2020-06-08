СК начал проверку по факту нападения стаи бродячих собак на девушку в Орле

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:33:49+03:00

СК начал проверку по факту нападения на девушку стаи бродячих собак в Орле Фото: Архив "КП"

Ведомство устанавливает, почему не предприняты меры по отлову и кто виноват

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Региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту нападения стаи бродячих собак на девушку на пересечении улиц Бурова и Раздольной в Северном районе Орла.

Видео с происшествием, снятое видеорегистратором, попала в соцсети. На кадрах видно, как орловчанка пытается отбиться от агрессивных животных. На помощь ей пришли проезжающие мимо мужчины, которые отогнали собак. Перепуганную девушку, которую все же успели покусать, отвезли больницу.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU