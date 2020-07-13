СК возбудил уголовное дело из-за стай бродячих собак в Орле

13 Июль 2020 2020-07-13T12:22:01+03:00

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Орловские следователи возбудили уголовное дело на должностных лиц, в чье ведение входил отлов бездомных собак в областном центре. Ситуацией с бродячими животными в региональном СК заинтересовались после того, как они массово стали нападать на горожан.

Чаще всего стаи собак проявляли агрессию к людям в Северном районе Орла. С апреля по июнь здесь систематически происходили нападения на прохожих. Один из последних случаев произошел с девушкой на Раздольной улице. Собаки повалили ее на землю, спасти девушку удалось водителям проезжающих мимо машин. Они бросились на помощь и отогнали озверевших животных.

- По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям региональных СМИ, принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела статье 293 УК РФ (Халатность). Следствие намерено дать действиям (бездействию) должностных лиц Управления ветеринарии Орловской области и городской станции по борьбе с болезнями животных. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, ранее Прокуратура выяснила, что профильные учреждения оставили без исполнения более 500 заявок орловцев на отлов бродячих собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU