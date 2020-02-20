Орлу нужно 10 миллионов рублей, чтобы сделать приют для собак в бывшем свинарнике

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:32:02+03:00

Орлу нужно 10 миллионов, чтобы сделать приют для собак в бывшем свинарнике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Откуда город возьмет эту сумму и на какие средства будет содержать четвероногих пока неизвестно

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В среду, 19 февраля, на заседании профильного комитета обсовета обсудили проблему бездомных собак. Регион выделяет миллионы рублей на отлов и стерилизацию четвероногих, но жалобы людей на агрессивные своры не уменьшаются.

На сегодняшний день в Орле отловили и отправили на карантин с вакцинацией 27 животных. По области и того меньше – всего 17 бездомных собак. Отметим, на эти процедуры в 2020 году выделено 5 миллионов 600 тысяч рублей.

Ранее власти анонсировали появление в Орле на базе бывшего свинокомплекса МУП «Спецавтобаза» муниципального приюта для животных. Однако на ремонт крыши, подведение тепло- и водоснабжения, электричества и канализации в здании нужно 10 миллионов рублей. Да и на передержку одной собаки в приюте на 28 дней нужно около 13 тысяч. Таких денег у областной столицы нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU