28 Янв. 2020 2020-01-28T13:21:30+03:00

В Орле может появиться муниципальный приют для бездомных животных Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 28 января, стало известно, что в областном центре может появиться муниципальный приют для бездомных животных. Об этом сообщили во время круглого стола в Орловском ГАУ.

Представители областной и городской власти, а также волонтеры пояснили, что необходимо обезопасить людей от нападения бродячих собак и при этом быть гуманными к животным, оставшимся без хозяев.

- В настоящее время реализация проекта по созданию полноценного приюта для животных на муниципальном уровне является одним из приоритетных направлений нашей работы, - пояснил Дмитрий Бутусов, зампредседателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса.

Приют планируют сделать в здании бывшего подсобного хозяйства МУП «Спецавтобаза». К зданию подведены необходимые коммуникации. Именно сюда хотят привозить бездомных собак после осмотра ветеринара.

Однако согласно гражданско-правовому договору с бюджетными учреждениями ветеринарии после стерилизации, животных могут вернуть и на прежнее место их обитания, т.е. на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU