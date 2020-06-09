2020-06-09T14:33:52+03:00
Общество

Нападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатности

500 заявок орловцев на отлов не исполнены: решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Наталья Меркулова
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Нападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатностиНападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На минувших выходных на пересечении улиц Бурова и Раздольной в Северном районе Орла стая агрессивных бродячих собак напала на девушку. Фрагменты происшествия запечатлел видеорегистатор, проезжавшей здесь в это время машины.

Отбиться от собак перепуганной девушки удалось только благодаря мужчинам, которые выбежали из своих авто и стали разгонять озверевших животных. Очевидцы отвезли девушку в больницу, ее все же успели покусать.

Инцидентом сразу заинтересовались региональный Следственный комитет и Прокуратура. Были организованы проверки, устанавливались ответственные за отлов бродячих собак.

В итоге выяснилось, что подрядная организация, которая должна была заниматься отловом, своих обязанностей не исполняла. По данным прокурорской проверки, на начало июня неисполненными значатся более 500 заявок жителей Орла.

- При этом Управлением ветеринарии Орловской области должный контроль не реализовывался. Городская станция по борьбе с болезнями животных, которая заключала договор на отлов, также не предприняла мер. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Теперь в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и статье 293 УК РФ (Халатность).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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