Нападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатности

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:33:52+03:00

500 заявок орловцев на отлов не исполнены: решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Изменить размер текста: A A

На минувших выходных на пересечении улиц Бурова и Раздольной в Северном районе Орла стая агрессивных бродячих собак напала на девушку. Фрагменты происшествия запечатлел видеорегистатор, проезжавшей здесь в это время машины.

Отбиться от собак перепуганной девушки удалось только благодаря мужчинам, которые выбежали из своих авто и стали разгонять озверевших животных. Очевидцы отвезли девушку в больницу, ее все же успели покусать.

Инцидентом сразу заинтересовались региональный Следственный комитет и Прокуратура. Были организованы проверки, устанавливались ответственные за отлов бродячих собак.

В итоге выяснилось, что подрядная организация, которая должна была заниматься отловом, своих обязанностей не исполняла. По данным прокурорской проверки, на начало июня неисполненными значатся более 500 заявок жителей Орла.

- При этом Управлением ветеринарии Орловской области должный контроль не реализовывался. Городская станция по борьбе с болезнями животных, которая заключала договор на отлов, также не предприняла мер. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Теперь в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и статье 293 УК РФ (Халатность).

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU