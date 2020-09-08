В Орле возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на людей

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле возбуждено уголовное дело после очередного нападения стаи собак на прохожего. Следствием уже установлено как минимум 8 пострадавших от клыков бродячих животных.

Атака стаи бродячих псов попала на видео: несколько собак бросаются на женщину в Северном районе, на пересечении улиц Бурова и Раздольной. Отогнать нападающих зверей помогли проезжающие мимо автолюбители. Этот случай, произошедший на днях, далеко не первый, как и уголовное дело. Правда никаких мер предпринято ответственными организациями не было.

Ответственность за произошедшее, вероятнее всего, придется нести организации "Экосервис", с которой у Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных заключен контракт на отлов бродячих животных с территории населенных пунктов. Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

- По данным следствия, с марта по сентябрь 2020 года сотрудники ООО "Экосервис" не приняли надлежащих, эффективных и своевременных мер к рассмотрению поступивших заявок граждан и организаций, а также мер по отлову собак, не имеющих владельцев, на территории Северного района города Орла. В результате указанных действий, выразившихся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, систематически происходили нападения стаи собак на местных жителей, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило 8 пострадавших. Дальше следователям предстоит дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников "Экосервиса".

Мы будем следить за ходом расследования.