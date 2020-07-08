В Орле будут судить предпринимателя, изготавливавшего скрытые камеры

8 Июль 2020 2020-07-08T13:36:34+03:00

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В Орловской области перед судом предстанет предприниматель, на заказ изготавливавший скрытые камеры. Его клиенты с помощью оборудования следили за своими работниками без их ведома.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 138.1 УК РФ: незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, занимался следственный комитет. Установлено, что мужчина изготовил устройство для скрытого слежения и незаконно установил его на территории одного из предприятий города Мценска. За свою работу умелец заработал 13 тысяч рублей. И проблемы с законом: рассекретили замысел полицейские вместе с сотрудниками УФСБ.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU