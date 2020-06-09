В Орловской области работодатель тайно следил за своими сотрудниками
В Орловской области работодатель тайно следил за своими сотрудниками. Он попросил установить скрытые видеокамеры, чтобы контролировать рабочий процесс.
Под незаконное наблюдение попали работники предприятия в городе Мценске, слежка велась с апреля по май этого года. Установил оборудование предприниматель, которому за это грозит ответственность перед законом: сотрудники ФСБ рассекретили слежку.
- Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Расследование сейчас продолжается. По закону, предпринимателю может грозить реальный срок лишения свободы до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU