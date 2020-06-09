9 Июнь 2020 2020-06-09T11:28:07+03:00

В Орловской области работодатель тайно следил за своими сотрудниками Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области работодатель тайно следил за своими сотрудниками. Он попросил установить скрытые видеокамеры, чтобы контролировать рабочий процесс.

Под незаконное наблюдение попали работники предприятия в городе Мценске, слежка велась с апреля по май этого года. Установил оборудование предприниматель, которому за это грозит ответственность перед законом: сотрудники ФСБ рассекретили слежку.

- Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование сейчас продолжается. По закону, предпринимателю может грозить реальный срок лишения свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU