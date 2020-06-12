В Орловской области на предпринимателя, сбывавшего скрытые камеры, завели еще одно уголовное дело

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:35:27+03:00

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В Орловской области на предпринимателя, промышлявшего сбытом скрытых систем видеонаблюдения, завели еще одного уголовное дело. Видеокамеру находчивый умелец замаскировал под настенные часы.

Как уже рассказывала "КП", под незаконное наблюдение попали работники предприятия в городе Мценске, слежка велась с апреля по май. Установил оборудование предприниматель, за что и попал под статью. Как оказалось, это не все "грешки" мужчины. Выявить еще один факт незаконной деятельность смогли полицейские.

- В период времени с февраля по март 2020 года мужчина изготовил оборудование для ведения скрытого видеонаблюдения, замаскировав его под настенные часы. Затем он продал его владельцам организации, действующей на территории города Орла, и установил его, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

- По данным следствия, подозреваемый действуя из корыстной заинтересованности подозреваемый произвел и сбыл систему скрытого видеонаблюдения, получив денежное вознаграждение в сумме 13 тысяч рублей, - пояснила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

ИСТОЧНИК KP.RU