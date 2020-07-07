Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 7 июля составило 4795 человек

7 Июль 2020 2020-07-07T11:16:34+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орле и области на 7 июля 2020 года

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В Орловской области число заболевших коронавирусом на 7 июля 2020 года составило 4795 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орле и области на 7 июля 2020 года.

Сегодня утром оперативный штаб сообщил о еще 54 подтвержденных случаях заражения среди населения. Последний раз более полусотни новых больных в сутки регистрировалось еще 23 июня, с тех пор статистика была устойчивой и в последние дли число заболевших за сутки не переступало и порог в 40 человек. Рост, пусть и небольшой, инфицированных прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

- Это результат увеличения тестов, которые мы проводили в конце прошлой недели, за выходные. Видим, что есть определенные основания тревожиться, - прокомментировал ситуация глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях накануне.

Губернатор попросил жителей региона серьезнее отнестись к ограничительным мерам. Напомним, в области все еще сохраняется масочный режим и самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU